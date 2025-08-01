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Трамп назвал крупнейший скандал в истории США

Трамп назвал фальсификацию данных о РФ и выборах 2016 года крупнейшим скандалом
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Umit Bektas/Reuters

Американский лидер Дональд Трамп на своей странице в соцсети Truth Social заявил, что фабрикация разведданных о якобы вмешательстве РФ в выборы президента США в 2016 году является крупнейшим скандалом в американской истории.

Он подчеркнул, что обман совершенно не оспорим, все факты представлены черным по белому.

«Это крупнейший скандал в истории Америки. Виновные в этом преступлении должны заплатить высокую цену», — отметил глава Белого дома.

До этого стало известно, что в рассекреченном приложении к отчету спецпрокурора Джона Дарэма обнаружили свидетельства того, что Хиллари Клинтон в ходе президентской кампании 2016 года санкционировала план по дискредитации Дональда Трампа через акцентирование неподтвержденных связей с Россией.

В США удалось найти секретные документы, связанные с расследованием якобы вмешательства Москвы в выборы американского президента в 2016 году. Материалы хранились в тайной комнате ФБР. По информации Fox News, их планировали сжечь. При этом в документах нашли очередное подтверждение тому, что Россия не влияла на избирательную кампанию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперты объяснили, почему Обаму невозможно привлечь к ответственности.

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