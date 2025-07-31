«Российский след» в победе Трампа: в тайной комнате ФБР нашли черные мешки

Fox News: в тайной комнате ФБР нашли готовые к сжиганию документы о Трампе и России

В США удалось найти секретные документы, связанные с расследованием якобы вмешательства Москвы в выборы американского президента в 2016 году. Материалы хранились в тайной комнате ФБР. По информации Fox News, их планировали сжечь. При этом в документах нашли очередное подтверждение тому, что Россия не влияла на избирательную кампанию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Мешки для сжигания

Директор Федерального бюро расследований (ФБР) США Кэш Патель обнаружил конфиденциальные документы, связанные с расследованием отношений президента США Дональда Трампа с Москвой и якобы вмешательства России в выборы американского президента в 2016 году, передает телеканал Fox News. Тысячи материалов хранились в тайной комнате ведомства в нескольких мешках для сжигания.

Среди документов находилось дополнение к докладу бывшего специального прокурора США Джона Дарема, который в 2023 году отметил, что

ФБР действовало в нетипичной манере в случае с инициированным расследованием о якобы связях действующего президента США Дональда Трампа с Россией.

«Обнародование секретного приложения придаст больше правдоподобности утверждению о том, что внутри правительства США существовал скоординированный план, направленный на то, чтобы помочь кампании [Хиллари] Клинтон (кандидат в президенты США на выборах 2016 года от Демократической партии, проиграла Дональду Трампу по количеству голосов выборщиков) разжечь споры, связывающие Трампа с Россией», — заявил информированный собеседник телеканала на условиях анонимности.

Журналисты обратили внимание, что система «горящего мешка» используется исключительно для уничтожения документов с грифом «Секретно» или выше.

Патель еще в начале июня заявил, что ему удалось найти тайную комнату в штаб-квартире ФБР в здании имени Эдгара Гувера в Вашингтоне. По словам руководителя ведомства, в ней хранилось огромное количество бумаг и цифровых носителей. После этого он поручил подчиненным тщательно изучить содержимое комнаты.

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«Подрыв воли американского народа»

В июле директор национальной разведки США Тулси Габбард рассекретила документы, подтверждающие, что обвинения о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года были сфабрикованы администрацией экс-президента Соединенных Штатов Барака Обамы.

«Американцы наконец узнают правду о том, как в 2016 году разведка была политизирована и превращена в оружие самыми влиятельными людьми администрации Обамы. Это стало основой многолетней попытки государственного переворота против президента Трампа, направленной на подрыв воли американского народа и разрушение нашей республики», — написала она в социальной сети Х.

Габбард подчеркнула, что за несколько месяцев до выборов разведка США пришла к выводу о том, что Москва не имела ни намерения, ни возможности вмешаться в американские выборы. Но после победы Трампа в декабре 2016 года администрация Обамы поручила создать новый доклад, который противоречил прежним оценкам. Ключевой вывод разведки о том, что Россия не повлияла на итоги выборов, был изъят и засекречен.

«6 января 2017 года, за несколько дней до инаугурации Трампа, был опубликован политизированный доклад, заказанный Обамой. Это было грубое использование разведданных в качестве инструмента политической борьбы»,

— добавила глава нацразведки.

Центральное разведывательное управление США в начале июля подчеркнуло, что доклад американских разведывательных служб о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года был составлен с многочисленными процедурными нарушениями и мог быть политически мотивированным.

«Мошенник» Обама

Все рассекреченные документы были направлены в министерство юстиции США для проведения расследования. В ведомстве создали специальную группу по оценке доказательств, обнародованных Габбард.

«Мы в полной мере расследуем эти тревожные разоблачения и не оставим без внимания ни одного факта, чтобы восстановить справедливость», — отреагировала министр юстиции и генеральный прокурор США Пэм Бонди.

Министерство также изучит «потенциальные дальнейшие юридические шаги», которые могут быть приняты в связи с обнародованием этой информации.

На фоне этого Трамп обвинил Обаму и его команду в мошенничестве.

«Группа специалистов отлично выступила о [необходимости] преследования в судебном порядке Обамы и «бандитов», которые только что были недвусмысленно уличены в мошенничестве на выборах самого высокого уровня»,

— написал он в соцсети Truth Social.

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В общении с журналистами глава Белого дома допустил, что Обаме может помочь частичный иммунитет бывших глав государств от юридического преследования.

«Это, вероятно, очень поможет ему, но не поможет людям, окружающим его», — сказал он журналистам.

Russiagate

Американские спецслужбы заподозрили Россию во вмешательстве в выборы президента США в 2016 году. На Западе этот скандал известен как Russiagate (Russia — Россия и gate — суффикс в названиях скандалов, по аналогии с Уотергейтским скандалом).

Итоговый доклад спецпрокурора США Роберта Мюллера, который занимался расследованием, был обнародован 18 апреля 2019 года. Чиновник заявил, что не выявил сговора выигравшего выборы Трампа с Россией.

Но вмешательство Москвы в избирательную кампанию якобы имело место. В докладе спецпрокурора подчеркивалось, что российская сторона через социальные сети нагнетала политические противоречия в американском обществе, а также компрометировала Демократическую партию.

В Москве категорически отвергали подобные подозрения.