NYP: Хиллари Клинтон сознательно раздувала скандал о следе РФ в 2016 году

Хиллари Клинтон в ходе президентской кампании 2016 года санкционировала план по дискредитации Дональда Трампа через акцентирование неподтвержденных связей с Россией. Об этом свидетельствует рассекреченное приложение к отчету спецпрокурора Джона Дарэма, сообщает New York Post (NYP).

В документе утверждается, что Клинтон «одобрила стратегию по очернению Трампа путем продвижения нарратива о вмешательстве российских спецслужб в выборы в пользу республиканца». При этом отмечается отсутствие у ФБР в тот период неопровержимых доказательств причастности России.

Отдельно раскрывается роль администрации Барака Обамы: согласно докладу, президент санкционировал использование государственных ресурсов для минимизации последствий скандала вокруг переписки Клинтон в Госдепе.

В США удалось найти секретные документы, связанные с расследованием якобы вмешательства Москвы в выборы американского президента в 2016 году. Материалы хранились в тайной комнате ФБР. По информации Fox News, их планировали сжечь. При этом в документах нашли очередное подтверждение тому, что Россия не влияла на избирательную кампанию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США действия Обамы назвали покушением на госизмену.