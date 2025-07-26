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Эксперты объяснили, почему Обаму невозможно привлечь к ответственности

Профессор Сиверт: США не могут привлечь Обаму к ответственности из-за иммунитета
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Thanassis Stavrakis/AP

Администрации президента США Дональда Трампа не удастся привлечь своего предшественника Барака Обаму (2009-2017 годы) к ответственности по делу о якобы вмешательстве России в американские выборы 2016 года из-за президентского иммунитета. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на американских экспертов в области права.

22 июля Трамп обвинил Обаму в государственной измене, заявив, что тому есть документальные подтверждения. По его словам, соучастниками Обамы были другой экс-президент США Джо Байден и проигравшая на выборах в 2016 году Хиллари Клинтон.

Профессор Школы государственного управления и службы Техасского университета A&M Рональд Сиверт напомнил, что у Обамы есть президентский иммунитет на действия и заявления, касавшиеся его официальных полномочий, вне зависимости о того, были ли они верными или ошибочными.

Американский адвокат Алексей Тарасов отметил, что даже если действия Обамы не соответствовали закону, он пользуется президентским иммунитетом. По словам правозащитника, явных доказательств вины политика нет.

Ранее Трамп заявил, что Обама может избежать ответственности за обвинения против РФ.

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