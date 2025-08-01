Появились кадры с молебна на Валааме с участием Путина и Лукашенко

Кремль: Путин и Лукашенко приняли участие в молебне в церкви на Валааме

Президент Российской Федерации Владимир Путин и лидер Республики Беларусь Александр Лукашенко приняли участие в молебне в церкви на Валааме. Видео публикует пресс-служба Кремля.

«Владимир Путин и Александр Лукашенко приняли участие в молебне в церкви Смоленской иконы Божией Матери», — сказано в сообщении.

Путин сердечно поприветствовал белорусского коллегу Александра Лукашенко.

На кадрах, опубликованных Кремлем ранее, можно увидеть, как лидеры стран тепло обнимаются, а Лукашенко хлопает Путина по спине и отмечает, что они встретились «в нужное время в нужном месте». Одеты оба президента достаточно неформально: например, Путин посетил Валаам в рубашке и джинсах.

Утром 1 августа Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Лидеры двух стран в неформальной обстановке намерены обсудить вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.

Ранее Лукашенко рассказал, о чем молится.