Путин заключил Лукашенко в теплые объятия на острове Валаам

Путин и Лукашенко крепко обнялись во время встречи на острове Валаам

Президент РФ Владимир Путин сердечно поприветствовал белорусского коллегу Александра Лукашенко во время встречи на острове Валаам. Видео опубликовала пресс-служба Кремля.

На кадрах можно увидеть, как лидеры стран тепло обнимаются, а Лукашенко хлопает Путина по спине и отмечает, что они встретились «в нужное время в нужном месте». Одеты оба президента достаточно неформально: например, Путин посетил Валаам в рубашке и джинсах.

1 августа Лукашенко и Путин посещают Смоленский скит Спасо-Преображенского Валаамского ставропигиального мужского монастыря. Помимо этого, российский и белорусский лидеры планируют сегодня провести переговоры.

В прошлом году президенты также встречались на Валааме. По словам Лукашенко, тогда они с Путиным обсуждали вопросы, которые к тому моменту не удалось решить на уровне правительств.

Ранее Лукашенко заявил о подготовке к войне «на всякий случай».