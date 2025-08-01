Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Санкт-Петербург. Об этом сообщает близкий к президентской пресс-службе Telegram-канал «Пул Первого».

«Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург», — говорится в сообщении.

До этого сообщалось, что 1 августа у Лукашенко запланирована встреча с президентом России Владимиром Путиным. Лидеры двух стран в неформальной обстановке намерены обсудить вопросы, связанные с развитием двусторонних отношений, союзные проекты, международную повестку, тематику региональной безопасности.

Накануне Лукашенко заявил, что Белоруссия уже «лоб в лоб» стояла бы на западе с блоком НАТО, если бы не Россия. Лукашенко напомнил, как Россия подставила плечо в 2020 году, когда в Белоруссии проходили протесты. Он отметил, что если бы республика не выстояла в это сложное время, то неизвестно, что бы с ней было сегодня.

Также Лукашенко рассказал об отношениях Белоруссии и США. Он заявил, что возвращение Дональда Трампа на пост президента Соединенных Штатов открыло окно возможностей для улучшения отношений двух стран и «разбора каких-то завалов».

Ранее Лукашенко высказался о расколе внутри Евросоюза.