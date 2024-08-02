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Лукашенко рассказал, о чем молится

Лукашенко рассказал, что просит у Бога в молитвах

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Сергей Савостьянов/РИА Новости

Президент Белоруссии Александр Лукашенко рассказал, что просит у Бога в молитвах. Его слова приводит государственное агентство БелТА.

Глава государства отметил, что некоторые люди привыкли думать, что если человек стоит у власти, то он обязательно ворует деньги. Политик попросил предоставить доказательства этому.

«Вторую тему взяли: раз «вор» не проходит, значит, здоровье — умирает. Меня хоронят уже лет 25 точно. Да я не собираюсь. Я у Бога прошу только одного: чтобы и дальше так было со здоровьем», — сказал Лукашенко.

Таким образом белорусский президент во время встречи с жителями агрогородка Прудок прокомментировал заявления представителей оппозиции о своем здоровье.

В марте Лукашенко заявлял, что Белоруссии в 2020 году «помог Бог». В противном случае, по его словам, в республике при содействии оппозиции стояли бы войска НАТО.

Ранее Путин и Лукашенко на берегу Ладоги обсудили красоты Валаама и зашли в часовню.

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