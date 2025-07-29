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Нидерланды объявили персонами нон грата двух членов правительства Израиля

Нидерланды запретили въезд в страну израильским министрам Бен-Гвиру и Смотричу
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Saeed Qaq/Keystone Press Agency/Global Look Press

Нидерланды объявили персонами нон грата двух членов кабинета министров Израиля — глав министерства национальной безопасности и министерства финансов Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича. Об этом, ссылаясь на письмо министра иностранных дел страны Каспара Велдкампа парламенту, сообщает телеканал NOS.

В письме подчеркивается, что Бен-Гвир и Смотрич, постоянно выступая за расширение еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и призывая к этническим чисткам в секторе Газа, способствовали разжиганию насилия против палестинцев.

Израильским министрам запрещен въезд на территорию Нидерландов.

28 июля сообщалось, что Нидерланды впервые включили Израиль в число государств, которые, по их мнению, представляют угрозу нацбезопасности королевства.

24 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж официально признает государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Ранее Израиль обвинил Францию в поддержке терроризма.

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