Нидерланды объявили персонами нон грата двух членов правительства Израиля

Нидерланды объявили персонами нон грата двух членов кабинета министров Израиля — глав министерства национальной безопасности и министерства финансов Итамара Бен-Гвира и Бецалеля Смотрича. Об этом, ссылаясь на письмо министра иностранных дел страны Каспара Велдкампа парламенту, сообщает телеканал NOS.

В письме подчеркивается, что Бен-Гвир и Смотрич, постоянно выступая за расширение еврейских поселений на Западном берегу реки Иордан и призывая к этническим чисткам в секторе Газа, способствовали разжиганию насилия против палестинцев.

Израильским министрам запрещен въезд на территорию Нидерландов.

28 июля сообщалось, что Нидерланды впервые включили Израиль в число государств, которые, по их мнению, представляют угрозу нацбезопасности королевства.

24 июля президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Париж официально признает государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в сентябре.

Ранее Израиль обвинил Францию в поддержке терроризма.