Министр юстиции Израиля Ярив Левин назвал решение президента Франции Эммануэля Макрона признать государство Палестина черным пятном в истории Франции и прямой поддержкой терроризма. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По его словам, «земля Израиля принадлежит народу Израиля», а заявление Макрона не может этого изменить.

Левин утверждает, что пришло время распространить суверенитет Израиля на Иудею, Самарию и долину реки Иордан.

24 июля Макрон заявил, что Франция официально признает государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре.

6 июля объединение БРИКС выпустило декларацию, в которой было указано, что сектор Газа и палестинские территории на Западном берегу реки Иордан должны быть объединены в общее государство с централизованным управлением.

В документе отмечается, что Газа является неотъемлемой частью оккупированной палестинской территории. В декларации также подтверждают право палестинского народа на самоопределение, включая право на создание независимого государства Палестина.

Ранее в Британии заявили о давлении Макрона на Стармера из-за Палестины.