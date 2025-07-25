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Израиль обвинил Францию в поддержке терроризма

Минюст Израиля назвал признание Палестины черным пятном в истории Франции
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Mini Onion/Shutterstock/FOTODOM

Министр юстиции Израиля Ярив Левин назвал решение президента Франции Эммануэля Макрона признать государство Палестина черным пятном в истории Франции и прямой поддержкой терроризма. Об этом сообщает The Jerusalem Post.

По его словам, «земля Израиля принадлежит народу Израиля», а заявление Макрона не может этого изменить.

Левин утверждает, что пришло время распространить суверенитет Израиля на Иудею, Самарию и долину реки Иордан.

24 июля Макрон заявил, что Франция официально признает государство Палестина на заседании Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН в сентябре.

6 июля объединение БРИКС выпустило декларацию, в которой было указано, что сектор Газа и палестинские территории на Западном берегу реки Иордан должны быть объединены в общее государство с централизованным управлением.

В документе отмечается, что Газа является неотъемлемой частью оккупированной палестинской территории. В декларации также подтверждают право палестинского народа на самоопределение, включая право на создание независимого государства Палестина.

Ранее в Британии заявили о давлении Макрона на Стармера из-за Палестины.

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