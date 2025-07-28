Страна Евросоюза внесла Израиль в перечень угроз нацбезопасности

Нидерланды впервые включили Израиль в число государств, которые, по их мнению, представляют угрозу нацбезопасности королевства. Об этом сообщила газета The Jerusalem Post, ссылаясь на доклад голландского Национального координатора по борьбе с терроризмом и обеспечению безопасности (NCTV) «Оценка угроз со стороны третьих стран на 2025 год».

В документе указывается, что Израиль пытается «влиять на политику и общественное мнение за рубежом, в том числе в Нидерландах». Это, считает автор отчета, может угрожать нидерландским демократическим институтам.

В качестве примера NCTV приводит инцидент ноября прошлого года, когда после беспорядков, которые произошли после футбольного матча между амстердамским «Аяксом» и тель-авивским «Маккаби», министерство по делам диаспоры Израиля разослало некий «специальный доклад» отдельным политикам и представителям СМИ в Нидерландах, минуя официальные каналы взаимодействия с властями. В Гааге этот способ распространения информации назвали «нежелательным» в связи с риском возможных угроз и давления в отношении упомянутых в документе лиц.

В отдельной части отчета, посвященной иностранному вмешательству, Израиль упомянут наряду с Соединенными Штатами как страна, которая оказывает публичное давление на Международный уголовный суд (МУС) и Международный суд Организации Объединенных Наций ООН, что «может подорвать их функционирование».

Доклад NCTV опубликовали 17 июля. Израильские власти пока официально не комментировали выводы этого документа.

До этого министр юстиции Израиля Ярив Левин назвал решение президента Франции Эммануэля Макрона признать государство Палестина черным пятном в истории Франции и прямой поддержкой терроризма.

Ранее Макрон заявил, что Франция официально признает государство Палестина.