На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Сербии исключили возможность введения санкций против РФ

Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против РФ
true
true
true
close
Darko Vojinovic/AP

Сербия не введет санкции против РФ, заявил президент республики Александар Вучич. Его слова передает РИА Новости.

Глава государства прокомментировал высказывание министра европейской интеграции Сербии Неманьи Старовича, который допустил введение рестрикций в отношении России. Вучич отметил, что чиновник неверно выразился и прямо не говорил о намерении Белграда ввести санкции против Москвы.

«Сербия не будет вводить санкции против РФ, наша политика основывается на принципах, а не на том, что нам что-то нравится или нет в определенный момент», — сказал президент.

В то же время он признался, что его расстроило присутствие на политической сцене Сербии большого количества людей, которые «быстрее подскакивают», чтобы защитить россиян, а не своих соотечественников.

25 июля Старович в ходе интервью для австрийского издания Der Standard сообщил, что Белград готов поддержать санкции Европейского союза (ЕС) против Москвы при условии, что членство республики в региональном содружестве станет практически гарантированным. Как сказал министр, Сербия сможет сделать такой шаг только за несколько месяцев до возможного вступления в ЕС.

Ранее в Государственной думе России оценили заявление Сербии о поддержке санкций ЕС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами