В Сербии исключили возможность введения санкций против РФ

Вучич заявил, что Сербия не будет вводить санкции против РФ

Сербия не введет санкции против РФ, заявил президент республики Александар Вучич. Его слова передает РИА Новости.

Глава государства прокомментировал высказывание министра европейской интеграции Сербии Неманьи Старовича, который допустил введение рестрикций в отношении России. Вучич отметил, что чиновник неверно выразился и прямо не говорил о намерении Белграда ввести санкции против Москвы.

«Сербия не будет вводить санкции против РФ, наша политика основывается на принципах, а не на том, что нам что-то нравится или нет в определенный момент», — сказал президент.

В то же время он признался, что его расстроило присутствие на политической сцене Сербии большого количества людей, которые «быстрее подскакивают», чтобы защитить россиян, а не своих соотечественников.

25 июля Старович в ходе интервью для австрийского издания Der Standard сообщил, что Белград готов поддержать санкции Европейского союза (ЕС) против Москвы при условии, что членство республики в региональном содружестве станет практически гарантированным. Как сказал министр, Сербия сможет сделать такой шаг только за несколько месяцев до возможного вступления в ЕС.

Ранее в Государственной думе России оценили заявление Сербии о поддержке санкций ЕС.