В Сербии назвали условие для поддержки санкций ЕС против России

Старович: Сербия поддержит санкции против РФ при гарантии вступления в Евросоюз

Сербия выразила готовность поддержать санкции Европейского союза против России, однако при условии, что членство республики в ЕС станет практически гарантированным. Об этом заявил министр по вопросам европейской интеграции страны Неманья Старович в интервью австрийскому изданию Der Standard.

По словам чиновника, Белград сможет пойти на такой шаг только за несколько месяцев до возможного вступления в Евросоюз. Он напомнил, что Сербия с самого начала недвусмысленно осудила конфликт на Украине, но подчеркнул: нынешнее введение рестрикций против Москвы, по мнению Белграда, не окажет существенного влияния на Россию, зато нанесет серьезный ущерб сербской экономике.

Старович подчеркнул, что без четких и своевременных гарантий о принятии страны в ЕС Сербия не намерена присоединяться к санкционной политике.

18 июля Совет Евросоюза утвердил 18-й пакет санкций против России. Общее число лиц и организаций по антироссийскими санкциями Евросоюза превысило 2,5 тысячи.

Ограничения коснулись в том числе российский судов, перевозящих нефть. Также 18-й пакет санкций вводит запрет на импорт в страны Евросоюза нефтепродуктов на основе российской нефти. Запрет, в частности, коснется автомобильного и авиационного топлива на основе российской нефти, а также мазута.

Ранее Венгрия заявила о готовности получать газ из России даже при запрете ЕС.