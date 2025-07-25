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В Госдуме оценили обещание Сербии поддержать антироссийские санкции ЕС

Депутат Госдумы Чепа заявил, что Сербия пытается торговаться с ЕС
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Владимир Трефилов/РИА Новости

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы РФ по международным делам Алексей Чепа назвал торгом заявление Сербии о готовности поддержать антироссийские санкции только в том случае, если членство республики в Европейском союзе (ЕС) станет очевидным. Депутат прокомментировал ситуацию в ходе беседы с журналистами «Ленты.ру».

Он отметил, что Сербия является дружественной для РФ страной. Но в то же время она предпринимает попытки торговаться с Брюсселем.

«[Белград] пытается выторговать для себя какие-то лучшие условия», — подчеркнул законодатель.

По его мнению, чем быстрее ЕС будет разваливаться, тем активнее в него будут принимать новых членов. При этом Чепа выразил уверенность, что Сербия не сможет вступить в региональное содружество в ближайшее время.

25 июля министр по вопросам европейской интеграции Сербии Неманья Старович заявил, что республика готова поддержать санкции ЕС против РФ при условии, что ее членство в региональном содружестве станет практически гарантированным. Как он сказал, Белград сможет сделать такой шаг только за несколько месяцев до возможного вступления в Европейский союз.

Ранее российский сенатор Наталья Никонорова заявила, что Сербии придется выбрать между дружбой с РФ и оказанием помощи Украине.

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