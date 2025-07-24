Матвиенко рассказала о влиянии санкционных «выплесков» Европы на экономику

Санкционные выплески Евросоюза в отношении России бьют не только по самой Европе, они могут серьезно пошатнуть мировую экономику. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Это может серьезно пошатнуть мировую экономику, темпы развития мировой экономики. Это скажется в целом на глобальном экономическом уровне», — заявила она.

По словам Матвиенко, российская сторона будет дальше смотреть на происходящее и готовить меры, которые нивелировали это беззаконное экономическое давление на страну. Она отметила, что из-за санкций будет ухудшаться уровень жизни у граждан ЕС. Кроме того, будут наблюдаться рецессия, деиндустриализация и существенное подорожание на все продукты.

18 июля Совет Евросоюза утвердил 18-й пакет санкций против Росси. Общее число лиц и организаций по антироссийскими санкциями Евросоюза превысило 2,5 тысячи.

Ограничения коснулись в том числе российский судов, перевозящих нефть. Также 18-й пакет санкций вводит запрет на импорт в страны Евросоюза нефтепродуктов на основе российской нефти. Запрет, в частности, коснется автомобильного и авиационного топлива на основе российской нефти, а также мазута.

Ранее Венгрия заявила о готовности получать газ из России даже при запрете ЕС.