На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Матвиенко рассказала о влиянии санкционных «выплесков» Европы на экономику

Матвиенко: санкционные выплески ЕС против РФ могут пошатнуть мировую экономику
true
true
true
close
Совет Федерации" class="item-image" loading="lazy">
Совет Федерации

Санкционные выплески Евросоюза в отношении России бьют не только по самой Европе, они могут серьезно пошатнуть мировую экономику. Об этом, отвечая на вопрос ТАСС, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Это может серьезно пошатнуть мировую экономику, темпы развития мировой экономики. Это скажется в целом на глобальном экономическом уровне», — заявила она.

По словам Матвиенко, российская сторона будет дальше смотреть на происходящее и готовить меры, которые нивелировали это беззаконное экономическое давление на страну. Она отметила, что из-за санкций будет ухудшаться уровень жизни у граждан ЕС. Кроме того, будут наблюдаться рецессия, деиндустриализация и существенное подорожание на все продукты.

18 июля Совет Евросоюза утвердил 18-й пакет санкций против Росси. Общее число лиц и организаций по антироссийскими санкциями Евросоюза превысило 2,5 тысячи.

Ограничения коснулись в том числе российский судов, перевозящих нефть. Также 18-й пакет санкций вводит запрет на импорт в страны Евросоюза нефтепродуктов на основе российской нефти. Запрет, в частности, коснется автомобильного и авиационного топлива на основе российской нефти, а также мазута.

Ранее Венгрия заявила о готовности получать газ из России даже при запрете ЕС.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами