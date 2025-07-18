В ЕС сообщили о более чем 2,5 тыс. человек в списке санкций против России

Общее число лиц и организаций под антироссийскими санкциями Евросоюза превысило 2,5 тысячи человек. Об этом сообщили в Совете ЕС, передает ТАСС.

В ведомстве отметили, что в последний раз Евросоюз ввел санкции против 14 физических лиц и 41 юридического лица в рамках 18-го пакета ограничений против России.

18 июля Совет Евросоюза ЕС утвердил 18-й пакет антироссийских санкций.

Как писало агентство Reuters со ссылкой на источники, новый пакет включает снижение потолка цены на российскую нефть до порядка $47,6 за баррель. Также 18-й пакет санкций вводит запрет на импорт в страны Евросоюза нефтепродуктов на основе российской нефти. Запрет, в частности, коснется автомобильного и авиационного топлива на основе российской нефти, а также мазута. Кроме того, экспортные ограничения будут введены на оборудование двойного назначения.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко сообщал, что Россия не исключает контрмеры в ответ на новый пакет антироссийских санкций Евросоюза.

Ранее в Белом доме пригрозили ввести торговые пошлины и санкции против РФ.