Страны Евросоюза ведут концентрированную работу, чтобы представить Россию «исчадием ада» и создать образ врага внутри своих государств и за рубежом. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Создают для себя врага, проводят такую концентрированную профессиональную работу и в своем обществе, и за рубежом, чтобы представить Россию в качестве исчадия ада», — отметил представитель Кремля.

По его словам, это делается для того, чтобы обеспечить продолжение военного конфликта и подавить Россию. При этом внутри стран ЕС, как отметил Песков, ведется дискуссия, «кто будет оплачивать праздник».

В этом же интервью Песков назвал опасной тенденцией настроения в Европе по поводу поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия это видит и будет учитывать в дальнейших планах.

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