На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Песков указал на попытки ЕС представить Россию «исчадием ада»

Песков: ЕС ведет концентрированную работу, чтобы представить РФ исчадием ада
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Страны Евросоюза ведут концентрированную работу, чтобы представить Россию «исчадием ада» и создать образ врага внутри своих государств и за рубежом. Таким мнением поделился пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Создают для себя врага, проводят такую концентрированную профессиональную работу и в своем обществе, и за рубежом, чтобы представить Россию в качестве исчадия ада», — отметил представитель Кремля.

По его словам, это делается для того, чтобы обеспечить продолжение военного конфликта и подавить Россию. При этом внутри стран ЕС, как отметил Песков, ведется дискуссия, «кто будет оплачивать праздник».

В этом же интервью Песков назвал опасной тенденцией настроения в Европе по поводу поставок вооружений Украине. Пресс-секретарь президента подчеркнул, что Россия это видит и будет учитывать в дальнейших планах.

Ранее в России сравнили сенатора Линдси Грэма со злой дворнягой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами