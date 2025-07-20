Песков назвал опасной тенденцией поставки Украине европейских вооружений

Россия считает опасной тенденцией настроения в Европе из-за поставок вооружений Украине. Они будут учитываться в дальнейших планах, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

«Тенденция, в целом, конечно, очень плохая и очень опасная. И мы это видим, мы это учитываем и исходим из этого, верстая наши дальнейшие планы», — сказал представитель Кремля.

Он добавил, что ряд стран Запада проводят концентрированную работу внутри своих государств и за рубежом по представлению России «в качестве исчадия ада». При этом Песков отметил, что между европейскими странами возникли противоречия по поводу того, кто будет закупать оружие для борьбы с Россией. По мнению пресс-секретаря, это говорит о том, что «антироссийский и милитаристский экстаз» пока не нашел общего понимания в Европе.

До этого министр обороны Германии Борис Писториус призвал европейские страны «открыть свои кошельки» и оперативно собрать средства на покупку американского оружия для Украины. Он указал на то, что Вашингтон имеет производственные мощности и готов поставлять оружие, которого нет у Европы. Писториус подчеркнул, что финансовое бремя должна нести не только Германия.

Ранее в НАТО раскрыли детали о подготовке поставок ЗРК Patriot, обещанных Трампом Украине.