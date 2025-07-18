Американский сенатор Линдси Грэм, сторонник ужесточения санкций против России, похож на «злую дворнягу», которая лает, но не кусает. Об этом РИА Новости заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«Не очень адекватный сенатор. Он как злая дворняга, которая громко лает, но никогда не укусит», — подчеркнул он.

До этого сенаторы Грэм и Ричард Блюменталь, который также является автором законопроекта о новых санкциях США против России, поддержали заявление Дональда Трампа с угрозой ужесточить рестрикции против Москвы и намерением передать оружие Украине.

14 июля Трамп на встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте объявил о введении «вторичных пошлин до 100% на страны, покупающие российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в урегулировании конфликта в Украине». Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем противовоздушной обороны Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее американский профессор раскрыл ошибку Трампа в отношении Путина.