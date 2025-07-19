США продолжат отправлять Украине средства из военного бюджета

Конгресс США не смог исключить ежегодную помощь Украине из военного бюджета. Об этом в соцсети X сообщила конгрессвумен Марджори Тейлор Грин, которая подала соответствующую правку.

Также сохранение $300 млн на военную поддержку Украины подтвердил республиканец Дон Бэкон.

По его данным, за отмену помощи Киеву проголосовали 76 конгрессменов (все республиканцы). Против выступили 353 человека.

Соединенные Штаты ежегодно выделяют Украине по $300 млн на военную поддержку. Эти средства идут помимо тех пакетов, которые выделялись при бывшем президенте-демократе Джо Байдене и составили в целом более $100 млрд.

Действующий президент США Дональд Трамп 14 июля объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО, в том числе ПВО Patriot. Кроме того, политик выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США заявили, что Запад с трудом справляется с запросами Украины о помощи.