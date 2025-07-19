В США заявили, что Запад с трудом справляется с запросами Украины о помощи

Оборонный сектор стран Запада с трудом справляется с запросами Украины по военной помощи. Об этом пишет американская газета The Wall Street Journal.

«Оборонные производственные линии на Западе с трудом справляются с просьбами Украины о помощи в защите ее городов и войск на линии фронта от участившихся российских ракетных и беспилотных атак», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа отдала приоритет Германии перед Швейцарией в поставках систем ПВО Patriot, что открывает Берлину возможность отправить на Украину два уже имеющихся у ФРГ таких комплекса.

Как пишет WSJ, Пентагон фактически «содействует поставкам оружия на Украину».

До этого представитель министерства обороны Германии Митко Мюллер сообщил, что процесс согласования поставок Patriot на Украину в рамках сделки США с НАТО пока продолжается. По его мнению, на решение данного вопроса могут потребоваться месяцы, так как ЗРК «нельзя просто взять с полки».

Ранее Зеленский обсудил с министром обороны Украины удары вглубь РФ.