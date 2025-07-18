В Германии назвали условие Трампа по поставкам оружия Украине

Президент США Дональд Трамп отклонил запрос Украины на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) из американских запасов, предложив европейским странам предоставить такие системы из их арсеналов. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве Германии.

В сообщении отмечается, что Германия не только готова финансировать помощь, но, вероятно, будет вынуждена отправить свои системы ПВО из бундесвера, поскольку Трамп отказывается передавать американское вооружение.

По информации Bild, Трамп подчеркнул, что простое финансирование не решит проблему, и европейские союзники должны будут не только поставлять свои вооружения, но и приобретать новые исключительно у США. В Германии уже наблюдается нехватка систем ПВО.

До этого стало известно, что Лондон рассматривает вариант закупки американского вооружения для украинской армии, опираясь на предложение, выдвинутое президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что НАТО проведет внеплановое заседание по поставкам оружия Киеву 21 июля.