На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии назвали условие Трампа по поставкам оружия Украине

Bild: Трамп потребовал от Германии отдавать Киеву оружие из собственных запасов
true
true
true
close
Global Look Press

Президент США Дональд Трамп отклонил запрос Украины на поставку систем противовоздушной обороны (ПВО) из американских запасов, предложив европейским странам предоставить такие системы из их арсеналов. Об этом сообщает издание Bild со ссылкой на источники в правительстве Германии.

В сообщении отмечается, что Германия не только готова финансировать помощь, но, вероятно, будет вынуждена отправить свои системы ПВО из бундесвера, поскольку Трамп отказывается передавать американское вооружение.

По информации Bild, Трамп подчеркнул, что простое финансирование не решит проблему, и европейские союзники должны будут не только поставлять свои вооружения, но и приобретать новые исключительно у США. В Германии уже наблюдается нехватка систем ПВО.

До этого стало известно, что Лондон рассматривает вариант закупки американского вооружения для украинской армии, опираясь на предложение, выдвинутое президентом США Дональдом Трампом.

Ранее сообщалось, что НАТО проведет внеплановое заседание по поставкам оружия Киеву 21 июля.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами