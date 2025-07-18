НАТО проведет внеочередное заседание по военной помощи Украине

Контактная группа Организации Североатлантического договора (НАТО) по военной поддержке Украины проведет внеплановое заседание 21 июля. Об этом сообщила пресс-служба альянса.

Совещание пройдет в дистанционном формате с участием генерального секретаря Марка Рютте. Детали повестки дня не раскрываются.

Заседание состоится на фоне публикации предложения президента США Дональда Трампа о продаже оружия Украине через страны ЕС.

14 июля Дональд Трамп пообещал поставить на Украину новое оружие и технику, в том числе зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) Patriot.

Спустя два дня представитель министерства обороны Германии Митко Мюллер сообщил, что процесс согласования поставок Patriot на Украину в рамках сделки США с НАТО пока продолжается. По его мнению, на решение данного вопроса могут потребоваться месяцы, так как ЗРК «нельзя просто взять с полки».

Ранее Мария Захарова заявила, что в НАТО «озверели».