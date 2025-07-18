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Лукашенко пригрозил оторвать голову из-за проблем при сборе урожая

Лукашенко: за проблемы при сборе урожая нужно отрывать головы, а не только уши
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Evgenia Novozhenina/Reuters

За проблемы при сборе урожая надо отрывать не только уши, но и головы. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам уборочной кампании, передает корреспондент «БелТА».

Белорусский лидер отметил, что уборка зерновых культур совпадает с другими сельскохозяйственными работами, из-за этого часто возникает нехватка рабочих рук.

«Вот за это надо уже не только уши, но и голову отрывать», — сказал он.

Лукашенко напомнил, что эта проблема затрагивалась еще в прошлом году. По его словам, было предложено привлечь к уборочной кампании городских жителей, имеющих опыт работы на комбайнах.

Президент подчеркнул, что «нельзя допустить того, чтобы уборочная кампания проходила в небрежном режиме», поскольку это приведет к неизбежной потере урожая».

До этого Лукашенко вспомнил момент, когда российский лидер Владимир Путин угостил его козьим молоком.

Ранее Путин пообещал рассказать Лукашенко о картошке, которая «лучше белорусской».

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