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Путин пообещал рассказать Лукашенко про ставропольскую картошку

Путин пообещал рассказать Лукашенко о картошке со Ставрополья, которая «лучше белорусской»

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Гавриил Григоров/РИА Новости

Президент России Владимир Путин пообещал, что расскажет белорусскому лидеру Александру Лукашенко про картошку из Ставропольского края, которая, по уверению местных властей, лучше белорусской, передает ТАСС.

Таким образом Путин на встрече с главой Ставрополья Владимиром Владимировым отреагировал на доклад губернатора о сельском хозяйстве в крае. Владимиров отметил, что в регионе раньше никогда не выращивали картофель.

«В рамках поручения, которое вы давали, — 600 тыс. тонн», — доложил губернатор.

«Вкусная картошка?» — поинтересовался глава российского государства в ответ.

После этого вопроса Владимиров заявил, что в следующий раз привезет ее на пробу лично президенту.

«Как в Белоруссии?» — продолжил Путин.

«Думаю, что лучше», — ответил глава Ставрополья.

«Я скажу Александру Григорьевичу», — пообещал президент России.

Также во время встречи с Владимиром Владимировым Владимир Путин заявил о важности поддержки семей участников спецоперации, призвав «не жадничать» и «помогать семьям».

Ранее сообщалось, что жительница Филиппин четыре года молилась фигурке Шрека, а потом узнала, что это не Будда.

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