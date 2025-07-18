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Глава генштаба ВС Британии обсудил с Сырским «критические потребности» ВСУ

«Страна»: глава генштаба ВС Британии обсудил с Сырским потребности ВСУ
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Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава генштаба ВС Великобритании Тони Радакин на Украине встретился с главкомом ВСУ Александром Сырским для обсуждения «критических потребностей» украинской армии. Об этом пишет издание «Страна».

«Глава генштаба Британии Радакин приехал в Украину и встретился с главкомом ВСУ Сырским», — говорится в сообщении издания.

По словам главкома ВСУ, на повестке дня – обсуждение оперативной обстановки на фронте, а также «критические потребности Сил обороны Украины».

Как пишет издание, Радакин занимает важную роль в Британии по координации помощи Украине.

До этого Радакин заявлял, что Россия не хочет воевать с НАТО. По его мнению, нежелание России вступать в военный конфликт якобы связано с мощью и сдерживающей способностью альянса. Также глава британского штаба обороны подчеркнул, что США продолжают служить гарантом безопасности Европы, предоставляя свой ядерный щит.

Ранее Орбан заявил, что Россия «слишком слаба» для победы над НАТО.

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