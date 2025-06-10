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Начальник штаба ВС Британии оценил возможность войны России с НАТО

Начальник штаба ВС Британии Радакин: Россия не хочет воевать с НАТО
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Tejas Sandhu/Keystone Press Agency/Global Look Press

Начальник штаба обороны Великобритании Тони Радакин заявил, что Россия не хочет воевать с НАТО. Об этом сообщает РИА Новости.

«Россия не хочет воевать с НАТО, и Россия не хочет ядерной войны, и мы должны быть действительно уверены в этом», — сказал Радакин.

По его мнению, нежелание России вступать в военный конфликт якобы связано с мощью и сдерживающей способностью альянса. Также глава британского штаба обороны подчеркнул, что США продолжают служить гарантом безопасности Европы, предоставляя свой ядерный щит.

До этого Радакин по-русски ответил на вопрос о том, придется ли странам — членам НАТО учить русский язык в случае отказа повышать военные расходы.

До этого генеральный секретарь НАТО Марк Рютте посоветовал правительству Британии увеличивать расходы на оборону, заявив, что в противном случае в Соединенном Королевстве «лучше учить русский язык». Также Рютте предложил повысить расходы на оборону членов альянса с нынешних 2% до 3,5% ВВП и призвал тратить еще 1,5% ВВП на развитие инфраструктуры.

Ранее Орбан заявил, что Россия «слишком слаба» для победы над НАТО.

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