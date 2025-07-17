На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ оценили призыв Зеленского «раскошелиться» на Украину

Захарова: деньгами Зеленского можно было бы накормить не один континент
true
true
true
close
Alina Smutko/Reuters

Деньгами, которые имеются у украинского лидера Владимира Зеленского, можно было бы накормить людей на нескольких континентах. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала слова главы соседнего государства, который в ходе конференции в Риме призвал зарубежных партнеров «не скромничать и по- максимуму раскошелиться» на помощь Киеву. Как сказал Зеленский, его страна якобы уже начала готовиться к зиме и вынуждена тратить деньги «из своего кармана».

«Хочется задать вопрос: из какого такого своего кармана. Какой такой свой карман Зеленский имел в виду? Если свой личный карман, то там можно было бы и пошарить. Там найдется не только на отопление Украины. Там, мне кажется, можно несколько континентов было бы из этого кармана накормить», — отметила российский дипломат.

На прошлой неделе Зеленский посетил столицу Италии, в том числе приняв участие в конференции по восстановлению Украины. Также он провел встречу со специальным посланником президента США Китом Келлогом и во время нее вновь попросил поставить в зону конфликта вооружение и системы противовоздушной обороны американского производства.

Ранее в Европейском союзе предложили выделить €100 млрд на помощь Украине до 2034 года.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами