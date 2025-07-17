В МИД РФ оценили призыв Зеленского «раскошелиться» на Украину

Захарова: деньгами Зеленского можно было бы накормить не один континент

Деньгами, которые имеются у украинского лидера Владимира Зеленского, можно было бы накормить людей на нескольких континентах. Такое заявление в ходе брифинга с журналистами сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Она прокомментировала слова главы соседнего государства, который в ходе конференции в Риме призвал зарубежных партнеров «не скромничать и по- максимуму раскошелиться» на помощь Киеву. Как сказал Зеленский, его страна якобы уже начала готовиться к зиме и вынуждена тратить деньги «из своего кармана».

«Хочется задать вопрос: из какого такого своего кармана. Какой такой свой карман Зеленский имел в виду? Если свой личный карман, то там можно было бы и пошарить. Там найдется не только на отопление Украины. Там, мне кажется, можно несколько континентов было бы из этого кармана накормить», — отметила российский дипломат.

На прошлой неделе Зеленский посетил столицу Италии, в том числе приняв участие в конференции по восстановлению Украины. Также он провел встречу со специальным посланником президента США Китом Келлогом и во время нее вновь попросил поставить в зону конфликта вооружение и системы противовоздушной обороны американского производства.

Ранее в Европейском союзе предложили выделить €100 млрд на помощь Украине до 2034 года.