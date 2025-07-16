В ЕС хотят выделить Украине 100 млрд евро до 2034 года

Еврокомиссия (ЕК) предложила выделить Украине 100 млрд евро в проекте следующего семилетнего бюджетного плана блока на 2028-2034 годы. Об этом говорится в заявлении ЕК по бюджету ЕС, передает ТАСС.

«Еврокомиссия намерена выделить дополнительные 100 млрд евро для Украины, своего главного стратегического партнера, чтобы поддержать восстановление и реконструкцию Украины», — говорится в сообщении.

При этом в текущем бюджете Евросоюза на 2021-2027 годы отдельных пунктов финансирования не входящих в ЕС государств не предусмотрено.

До этого еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс в интервью агентству Bloomberg заявил, что внутренние правила Европейского союза (ЕС) не позволяют напрямую направлять деньги из бюджета объединения на закупки оружия США для Киева.

Ранее стало известно, когда страны НАТО могут обсудить передачу систем Patriot Украине.