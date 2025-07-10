На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский вновь просил у США оружие и системы ПВО

Зеленский при встрече с Келлогом просил о поставках оружия и систем ПВО
true
true
true
close
Jaimi Joy/Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский во время встречи в Риме со специальным посланником США Китом Келлогом снова попросил поставить Киеву американское оружие и системы противовоздушной обороны. Об этом Зеленский написал в своем Telegram-канале.

По его словам, с Келлогом прошел «содержательный разговор», в ходе которого обсуждались поставки оружия и усиление ПВО. Кроме того, речь шла и о закупке американского оружия, совместном оборонном производстве и его локализации на территории Украины.

10 июля сообщалось, что США возобновили поставки на Украину некоторых видов вооружений.

8 июля портал Axios сообщил со ссылкой на источники, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал Зеленскому незамедлительно передать десять ракет для комплексов ПВО Patriot. Также Трамп выразил готовность содействовать в поиске дополнительных каналов поставок.

Ранее в США назвали неожиданную причину приостановки военной помощи Украине.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами