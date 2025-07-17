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В Киеве не верят в то, что Трамп на стороне Украины

FT: в Киеве мало кто верит в то, что Трамп перешел на сторону Украины
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Mystyslav Chernov/AP

В Киеве мало кто верит в том, что президента США Дональд Трамп «окончательно перешел» на сторону Украины. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

«Трамп недавно объявил, что будет продавать оружие странам НАТО, которые затем передадут его Украине. Но американский лидер и раньше резко менял свою позицию в отношении Украины и России, и мало кто в Киеве верит, что он окончательно перешел на их сторону», — говорится в сообщении издания.

14 июля Трамп объявил о новой схеме поставок вооружений Киеву через союзников по НАТО, в том числе ПВО Patriot. Кроме того, политик выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против России и ее партнеров вторичные пошлины в размере 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Также Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — также в материале «Газеты.Ru».

Ранее сообщалось, что российские ракеты усложняют работу американских средств ПВО Patriot на Украине.

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