Российские ракеты усложняют работу американских средств ПВО Patriot на Украине

Российские баллистические ракеты могут обходить радары систем ПВО Patriot, из-за чего их работа на Украине усложнилась. Об этом пишет Wall Street Journal со ссылкой на украинского чиновника.

Собеседник издания признал, что в последние месяцы радары систем ПВО Patriot не смогли обнаружить российские ракеты, так как они стали более маневренными.

14 июля президент США Дональд Трамп пообещал Киеву поставки нового оружия и техники, в том числе зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot. Он подчеркнул, что они необходимы для защиты Украины, поскольку президент России Владимир Путин «говорит красиво, но потом вечером всех бомбит».

Американский лидер не назвал точное количество комплексов, которые он планирует передать Вооруженным силам Украины, однако добавил, что Евросоюз возместит США их стоимость.

До этого в Politico писали, что слова Трампа о новом плане поставок американского оружия Украине сильно смутили союзников США. Они пока не понимают, на какой стадии находится планирование этих стремлений, и как именно они будут участвовать в реализации плана Трампа.

Ранее в НАТО раскрыли детали о подготовке поставок ЗРК Patriot на Украину.