Политолог назвал цели поездки Лаврова в Китай

Политолог Данила Гуреев в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал недавнюю поездку главы МИД России Сергея Лаврова в Китай, где он встретился с председателем республики Си Цзиньпином и министром иностранных дел Ирана Аббасом Арагчи.

Эксперт обратил внимание, что руководитель российского дипломатического ведомства посетил Китай в рамках целой серии дипломатических поездок по странам Юго-Восточной Азии.

«Эти встречи действительно проводятся сейчас в большом количестве, потому что мы сами находимся на определенном историческом рубеже. Когда «старый мир» рушится, на его месте возникает новый. И для более устойчивого перехода, для более устойчивого взаимодействия встречаются основные геополитические игроки», — отметил Гуреев.

Он подчеркнул, что вопросов для обсуждения огромное количество. Начиная от экономических, заканчивая темами глобального мироустройства.

13 июля Лавров прибыл в Пекин с рабочим визитом. Он принял участие в заседании Совета министров иностранных дел стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), которое прошло в Тяньцзине. Китай стал заключительным пунктом азиатского турне главы МИД — до этого он побывал в Малайзии и Северной Корее.

Ранее Лавров оценил угрозы Трампа о 100%-ных пошлинах.