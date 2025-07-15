Лавров оценил угрозы Трампа о 100-процентных пошлинах

Лавров: Россия справляется с санкциями и справится с новыми

Россия может справиться с возможными новыми санкциями. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, комментируя угрозы президента США Дональда Трампа ввести пошлины в отношении России, передает ТАСС.

«И так уже беспрецедентное количество санкций против нас объявлено. Справляемся, я нисколько не сомневаюсь, что мы справимся», — сказал глава МИД РФ.

14 июля Трамп заявил, что недоволен позицией России по вопросу урегулирования на Украине. По словам главы Белого дома, он планирует ввести «жесткие» вторичные пошлины против российской стороны, если вопрос украинского конфликта не разрешится в течение 50 дней.

Также Трамп заявил, что США и Евросоюз достигли соглашения о поставках оружия Украине. По условиям соглашения, Соединенные Штаты будут заниматься производством вооружения, а финансовое обеспечение поставок возьмет на себя Европа. Координация поставок будет осуществляться НАТО и постпредом США при объединении Мэттью Уитакером.

Ранее в России рассказали, почему 100-процентные санкции Трампа не будут работать.