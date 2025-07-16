В Британии дали совет Зеленскому после заявлений Трампа по Украине

Украине не стоит обольщаться изменением курса президента США Дональда Трампа относительно военной помощи Киеву, базовая логика американского лидера по Украине не изменилась. Об этом пишет британский портал Unherd.

«Хотя краткосрочная политика Белого дома, возможно, и изменилась, базовая логика поведения Трампа остается прежней», — говорится в сообщении издания.

Отмечается, что сегодня нет никаких гарантий, что имеющиеся в распоряжении США системы вооружений попадут на Украину. Кроме того, они вряд ли будут использованы для ударов вглубь территории России, говорится в материале.

15 июля Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт усмотрел важную деталь в угрозе Трампа ввести пошлины через 50 дней.