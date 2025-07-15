Эксперт усмотрел важную деталь в угрозе Трампа ввести пошлины через 50 дней

Политический обозреватель Андрей Пинчук в эфире Tsargrad.tv прокомментировал заявление президента США Дональда Трампа о введении вторичных пошлин в отношении стран, покупающих российскую нефть, если в течение 50 дней не будет прогресса в украинском вопросе.

Эксперт указал на недавнее сообщение западных СМИ о том, что Россия якобы намерена в течение следующих 60 дней предпринять новые усилия по выходу на административные границы регионов, в которых Москва «имеет значительные позиции».

«Он [Трамп — «Газета.Ru»] фактически соглашается с планом нашего президента и говорит: «Ну, если вам надо два месяца на то, чтобы забрать то, что вы хотите забрать, то вот вам два месяца, 50 суток. После чего санкции будут введены», — сказал Пинчук.

14 июля Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трампу посоветовали ставить ультиматумы Украине, а не России.