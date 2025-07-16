Трампу указали на то, что он не сможет повлиять на украинский конфликт

Изменение Соединенными Штатами своей позиции по Украине не повлияет на ход конфликта. Об этом РИА Новости заявил американский экономист Джеффри Сакс.

«Имеют ли эти шаги значение? И да, и нет. Да — погибнет больше людей без всякой причины. Нет — это не изменит долгосрочную траекторию конфликта. Этого слишком мало, чтобы внести серьезные изменения», — подчеркнул он.

Как отметил Сакс, новые экономические санкции против России не смогут существенным образом изменить ситуацию для Украины.

15 июля Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт усмотрел важную деталь в угрозе Трампа ввести пошлины через 50 дней.