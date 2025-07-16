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Трампу указали на то, что он не сможет повлиять на украинский конфликт

Экономист Сакс: попытки США поменять позицию по Украине не повлияют на конфликт
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Global Look Press

Изменение Соединенными Штатами своей позиции по Украине не повлияет на ход конфликта. Об этом РИА Новости заявил американский экономист Джеффри Сакс.

«Имеют ли эти шаги значение? И да, и нет. Да — погибнет больше людей без всякой причины. Нет — это не изменит долгосрочную траекторию конфликта. Этого слишком мало, чтобы внести серьезные изменения», — подчеркнул он.

Как отметил Сакс, новые экономические санкции против России не смогут существенным образом изменить ситуацию для Украины.

15 июля Дональд Трамп выступил с заявлением о российско-украинском конфликте. Он отметил, что «очень недоволен» Москвой и выдвинул ультиматум: если боевые действия не прекратятся за 50 дней, США введут против РФ и ее партнеров вторичные пошлины в 100%. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее эксперт усмотрел важную деталь в угрозе Трампа ввести пошлины через 50 дней.

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