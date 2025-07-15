«Давлением от России ничего не добиться»: в МИД РФ ответили на ультиматум Трампа

Заявление президента США Дональда Трампа о возможности ввести пошлины на импорт из стран, торгующих с Россией, не ведет к решению конфликта на Украине, так как давлением от Москвы ничего не добьешься. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

«Никаких иллюзий по отношению к ключевой позиции Соединенных Штатов у нас не было. Поэтому в данном случае эти действия, которые предприняты Трампом, они не ведут к мирному урегулированию, потому что давлением от России добиться ничего невозможно», — подчеркнул он.

Мирошник добавил, что в МИД РФ наблюдают за действиями, которые предпринимают США в поддержку, либо в целях демонстрации поддержки Украины.

Трамп пообещал ввести пошлины до 100% на импорт из стран, торгующих с Россией, если в ближайшие 50 дней не будет прогресса по Украине. В Европе эти шаги сочли недостаточными и выразили разочарование тем, что Вашингтон не использовал весь доступный санкционный потенциал.

Одновременно он анонсировал передачу Украине для размещения в Европе 17 систем ПВО Patriot, финансируемых европейскими союзниками.

Несмотря на громкое заявление, реакция европейских столиц и атмосфера в Вашингтоне ярко отражают разочарование — «объявление оказалось скромнее, чем ожидали», пишет немецкий журнал Spiegel.

Ранее некоторые сторонники Трампа выступили против принятия законов о помощи Украине.