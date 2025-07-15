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Сторонники Трампа выступили против принятия законов о помощи Украине

Atlantic: многие сторонники Трампа против принятия законов о помощи Киеву
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Kevin Lamarque/Reuters

Многие сторонники президента США Дональда Трампа, а также значительная часть республиканцев в Палате представителей Конгресса выступают против принятия закона о помощи Украине, пишет The Atlantic.

«Тот факт, что США не направляют оружие Украине напрямую, дает Трампу больше пространства для маневра среди изоляционистов в рядах сторонников движения MAGA (Make America Great Again)», — говорится в публикации.

Авторы публикации подчеркивают, что американские чиновники не дали понять, будет ли больше оружия направлено Украине в будущем. Также решение Трампа о помощи Украине не означает, что «он внезапно проникся симпатией к стране или ее президенту».

До этого газета Politico писала, что слова президента Трампа о новом плане поставок американского оружия Украине через страны НАТО сильно смутили союзников. Пока непонятно, на какой стадии находится планирование этих стремлений, и представители министерства обороны, и союзники США выразили негодование после пресс-конференции, на которой американский лидер заявил о плане поставок оружия Киеву.

Ранее Трамп заявил, что «разочарован, но не закончил» отношения с Путиным.

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