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В Раде назвали единственный выход для Украины

Депутат Рады Скороход: сохранить Украину можно лишь завершением конфликта
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Единственная возможность для сохранения Украины – это завершение продолжающегося конфликта. Об этом в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция» заявила депутат Рады Анна Скороход.

«Мы должны понимать, что единственный выход для сохранения Украины и сохранения нации — это завершение войны», — подчеркнула она.

По ее словам, конфликт не может продолжаться вечно, поскольку одной из главных проблем Украины сегодня остается вопрос демографии.

До этого Скороход также обращала внимание на то, что в рамках комиссии, которая отвечает за выборы главы украинского Бюро экономической безопасности (БЭБ), находятся граждане иностранных государств, это демонстрирует «независимость» Украины.

Ранее Зеленский анонсировал изменения в исполнительной власти.

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