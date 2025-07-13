На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский анонсировал изменения в исполнительной власти

Зеленский анонсировал трансформацию исполнительной власти на Украине
true
true
true
close
Thomas Peter/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объявил о предстоящих изменениях в структуре исполнительной власти страны. Об этом он сообщил в вечернем обращении, передает украинское издание «Страна.ua».

«Трансформация коснется сферы обороны и всех проектов, направленных на устойчивость государства», — заявил президент.

Он уточнил, что вопрос обсуждался с премьер-министром Денисом Шмыгалем.

13 июля сообщалось, что Шмыгаль может стать министром обороны страны.

По данным издания, место Шмыгаля займет вице-премьер Юлия Свириденко, а действующий глава минобороны Украины Рустем Умеров может быть назначен послом Киева в США. В публикации говорится, что Владимир Зеленский уже принял решение о перестановках в правительстве.

Кроме того, ожидается объединение некоторых министерств и перераспределение полномочий внутри кабмина. Так, несколько действующих министров могут утратить свои должности, однако конкретные фамилии пока не определены.

Ранее политолог сообщил о планах украинцев «пересидеть» Трампа.

Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами