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В Раде посмеялись над «независимостью» Украины

Депутат Рады Скороход высмеяла независимость Украины
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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

В рамках комиссии, которая отвечает за выборы главы украинского Бюро экономической безопасности (БЭБ), находятся граждане иностранных государств, это демонстрирует «независимость» Украины. Об этом заявила депутат Рады Анна Скороход в интервью YouTube-каналу «Суперпозиция».

«Из шести людей, если трое иностранцев принимают решение по отношению к одной из кандидатур, они имеют приоритет. Это, дорогие наши друзья, украинская независимость», — подчеркнула она.

До этого украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что действующий премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после отставки займет пост министра обороны.

На посту премьер-министра Шмыгаля сменит министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Замена также ожидается в министерстве энергетики, отмечал депутат Верховной рады Ярослав Железняк. С поста главы ведомства снимут Германа Галущенко, а на его место поставят Светлану Гринчук, которая сейчас возглавляет министерство экологии. Место первого вице-премьера Юлии Свириденко на посту министра экономики займет ее заместитель Алексей Соболев. А нынешний глава минобороны Рустем Умеров станет послом Украины в США.

Ранее Зеленский анонсировал изменения в исполнительной власти.

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