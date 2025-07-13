Американский сенатор высказался о важном заявлении Трампа по России

Сенатор Грэм: Минфин США хочет использовать не только проценты от активов РФ

Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что министерство финансов Соединенных Штатов хочет использовать не только проценты от российских активов, но и «пойти дальше». Об этом сообщает CBS News.

Политик намекнул, что важное заявление президента США Дональда Трампа о России может касаться арестованных активов.

Он подчеркнул, что не хочет опережать Трампа, но призвал общественность «следить за новостями об арестованных активах». По словам Грэма, «европейцы хотят ограничить проценты по активам, которые пойдут на Украину», а руководитель министерства финансов США Скотт Бессент «хочет пойти дальше».

Грэм рассказал, что также следует обратить внимание на план по продаже США оружия европейским государствам, который может принести пользу Украине.

14 июля Дональд Трамп намерен сделать важное заявление. Глава Белого дома отказался раскрывать какие-либо подробности, но подчеркнул, что разочарован действиями Москвы. Незадолго до этого президент США пообещал России «маленький сюрприз». Что от выступления Трампа ждут в Кремле и какие версии выдвигают эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в США рассказали о планах Трампа ввести санкции против России.