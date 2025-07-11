В США рассказали о планах Трампа ввести санкции против России

Bloomberg TV: Трамп 14 июля может объявить о введении санкций против России

Президент США Дональд Трамп 14 июля может объявить о введении санкций в отношении России. Об этом заявил обозреватель телеканала Bloomberg TV Грег Салливан, передает ТАСС.

Салливан ожидает, что американский лидер также объявит о поставках вооружений Украине.

«С другой стороны, государственный секретарь Марко Рубио встречался с российским коллегой Сергеем Лавровым. Они обсуждали Украину, так что это может быть связано и с этим», — сказал он.

Салливан также указал на высокую неопределенность относительно позиции Вашингтона по украинскому конфликту.

Накануне журнал The Times написал, что Трамп всерьез изучает возможность введения жестких вторичных санкций против стран, торгующих с Россией нефтью, включая Китай, Индию и Турцию. Журнал уточнил, что речь идет о поддержке законопроекта, предусматривающего 500% пошлины на импорт из РФ, что может фактически стать глобальным нефтяным эмбарго.

До этого сообщалось, что Трамп 14 июля сделает важное заявление. Глава Белого дома отказался раскрывать какие-либо подробности, но подчеркнул, что разочарован действиями Москвы. Незадолго до этого президент США пообещал России «маленький сюрприз». Что ждут от выступления главы Белого дома в Кремле и какие версии выдвигают эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Бразилии протестующие сожгли куклу в виде Трампа.