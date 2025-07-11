Санкции или поставки оружия Украине. Что ждут от «важного заявления» Трампа по России?

Президент США Дональд Трамп во время общения с прессой, 11 июля 2025 года

Трамп сообщил, что сделает важное заявление о России 14 июля

Дональд Трамп 14 июля сделает важное заявление. Глава Белого дома отказался раскрывать какие-либо подробности, но подчеркнул, что разочарован действиями Москвы. Незадолго до этого президент США пообещал России «маленький сюрприз». Что ждут от выступления Трампа в Кремле и какие версии выдвигают эксперты — в материале «Газеты.Ru».

Президент США Дональд Трамп заявил в интервью телеканалу NBC News , что после выходных намерен сделать серьезное заявление, которое будет касаться России.

Глава Белого дома отказался раскрывать дополнительные подробности о содержании запланированного заявления, но подчеркнул, что «разочарован в России».

«Посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель», — резюмировал он.

Позже Трамп заявил журналистам, что в конфликте России и Украины «кое-что будет происходить» .

Госсекретарь США Марко Рубио не стал комментировать, что американский лидер будет говорить относительно России. Тем временем в Кремле уже ждут анонсированного заявления Трампа, заявил на брифинге пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Ждем самого заявления, чтобы понять, что имел в виду президент Трамп. Мы тщательно фиксируем все нюансы в комментариях главы американского государства», — сказал он.

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8 июля Трамп на заседании кабинета в Белом доме пригрозил устроить Москве «маленький сюрприз», пишет РИА Новости. Однако и в том случае подробностей он не привел.

Тогда же он повторил, что «недоволен» действиями президента России Владимира Путина в вопросе украинского конфликта.

Оружие Украине

Трамп в предстоящем заявлении может сообщить о выделении военной помощи Украине, сказал РИА Новости политолог Дмитрий Родионов.

«Я абсолютно уверен, что это заявление будет заключаться в том, что Трамп выделит новый пакет оружия Украине, и это будет означать выход США из мирного процесса», — подчеркнул он.

Агентство Reuters обращало внимание, что глава Белого дома может использовать президентское право на выделение военной помощи Украине из запасов США на $300 млн .

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Родионов заметил, что Трамп с первых дней пребывания в Белом доме занимается пиар-кампанией и пытается строить из себя миротворца. Кроме того, американский президент до сих пор не определился в своей позиции по украинскому конфликту, его «постоянно заносит то в одну сторону, то в другую», продолжил он.

«Он хочет Нобелевскую премию и показать, что США являются участником всех мировых процессов, и что он лично такой замечательный миротворец, который способен разруливать глобальные конфликты, которые в течение многих лет весь мир разрулить не может», — резюмировал эксперт.

Санкции против России

Американист Малек Дудаков не ждет резонансных заявлений от Трампа 14 июля. Однако, нельзя исключать вероятности «сильных решений» главы Белого дома, подчеркнул он в беседе с газетой «Взгляд».

«Мы слышали уже множество подобных анонсов от главы Белого дома, в том числе по украинскому урегулированию. Но ничего революционного до сих пор не произошло. Вместе с тем полностью исключать вероятность каких-то сильных решений американского президента нельзя», — сказал он.

По мнению Дудакова, конгресс США может ужесточить санкции против российской нефти, но это будет «не радикальный вариант, а документ с разнообразными исключениями и пространством для маневра».

«Иначе ограничения сильно ударят по ключевым торговым партнерам США, в первую очередь — Китаю и Индии», — заметил эксперт.

Несколько дней назад издание Politico писало, что Трамп готов поддержать новый законопроект о «сокрушительных» санкциях против России, если последнее слово по их снятию останется за ним. Речь идет о законопроекте, предусматривающем введение 500-процентного тарифа на импортируемые товары тех стран, которые не поддерживают Украину и покупают у России природные ресурсы.

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Дудаков уточнил, что в администрации Трампа в настоящее время идет серьезное противостояние между «ястребами» и реалистами в отношении Москвы. По его словам, первые предлагают ужесточать санкционное давление на Россию, а вторые ратуют за активизацию переговорного трека на более адекватных условиях.

«От исхода этой борьбы во многом зависит дальнейший диалог Москвы и Вашингтона», — добавил он.

При этом политолог Сергей Марков вообще исключает возможность того, что Трамп своим заявлением 14 июля введет санкции против России.

«Я не думаю, что это будут санкции, потому что введение новых санкций против России было бы блокированием отношений. Я думаю, что он будет угрожать возможностью введения санкций, но это все останется на уровне угроз», – сказал он «Татар-информу».

Ответ на предложение России

«Важное заявление» Трампа может вообще не состояться, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян. По его информации, сейчас на эту тему идут «интенсивные консультации».

Если же Трамп выступит, то может «в какой-то степени» ответить на предложение Москвы, которые ему передал Рубио, отметил политолог.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров встретился с американским коллегой на полях саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), чтобы обсудить новый подход к урегулированию украинского кризиса. По словам Рубио, российская сторона озвучила некие предложения по Украине, которые ранее в Белом доме еще не слышали.

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«Думаю, оно (предложение от России. – «Газета.Ru») связано с совместным использованием ресурсов Украины. Здесь мы готовы поделиться. Может быть, выступление будет посвящено этому», — предположил Ордуханян в беседе с «Ридусом».

По мнению эксперта, Трамп может попытаться прояснить свою позицию по украинскому вопросу, потому что «у него еще не созрела окончательная идея, что делать со всем этим счастьем, которое он подписал с Зеленским».

Ордуханян обратил внимание на то, что главе Белого дома также необходимо поднять рейтинг в глазах собственных активных сторонников.

«Ситуация внутри его окружения сейчас взрывоопасная. Трамп лишается поддержки <…> Очень многие отворачиваются от него. Есть огромное количество вопросов по его внешнеполитическому вектору. Но точно так же имеется большое число вопросов по внутренним проблемам», — добавил он.