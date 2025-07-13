Экс-президент Нигерии умер в Лондоне

Бывший президент Нигерии Мухаммаду Бухари умер в лондонской клинике. Об этом рассказал его помощник Гарба Шеху в соцсети X.

«Семья бывшего президента объявила о кончине сегодня днем в одной из клиник Лондона Мухаммаду Бухари», — написал Шеху.

Бухари родился 17 декабря 1942 года, на момент смерти ему было 82 года.

В декабре 1983 года Бухари возглавил Нигерию после успешного военного переворота. Он возглавлял страну два года.

В 2015 году Бухари был избран президентом Нигерии, до этого он выдвигался на пост трижды в 2003, 2007 и 2011 годах. Был переизбран на пост главы государства в 2019 году.

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