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Экс-президент Нигерии умер в Лондоне

Экс-президент Нигерии Бухари умер в возрасте 82 лет
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AP

Бывший президент Нигерии Мухаммаду Бухари умер в лондонской клинике. Об этом рассказал его помощник Гарба Шеху в соцсети X.

«Семья бывшего президента объявила о кончине сегодня днем в одной из клиник Лондона Мухаммаду Бухари», — написал Шеху.

Бухари родился 17 декабря 1942 года, на момент смерти ему было 82 года.

В декабре 1983 года Бухари возглавил Нигерию после успешного военного переворота. Он возглавлял страну два года.

В 2015 году Бухари был избран президентом Нигерии, до этого он выдвигался на пост трижды в 2003, 2007 и 2011 годах. Был переизбран на пост главы государства в 2019 году.

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