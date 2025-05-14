Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

«Самый бедный президент мира» умер в возрасте 89 лет

Умер бывший лидер Уругвая Мухика, его называли «самым бедным президентом в мире»
close
Natacha Pisarenko/AP

На 90-м году жизни скончался бывший президент Уругвая Хосе Мухика. Об этом сообщил действующий лидер Уругвая Яманду Орси в соцсети X.

«С глубокой болью сообщаем, что умер наш коллега Пепе Мухика. Президент, активист, лидер... Спасибо за все, что ты нам дал, и за твою глубокую любовь к своему народу», — написал он.

У бывшего главы государства был рак пищевода, который дал метастазы на другие органы. В начале 2025 года Мухика отказался от лечения и попрощался с соотечественниками. До 90-летнего юбилея он не дожил всего несколько дней.

Хосе Альберто Мухика Кордано придерживался левых взглядов и занимал пост главы государства с 2010 по 2015 год.

Бывший уругвайский лидер считался одним из самых уважаемых политиков в мире. Мухику называют самым бедным президентом в мире. Он всегда жил в своем сельском доме, даже будучи лидером страны. Более того, большую часть своей зарплаты он отдавал на благотворительность.

В начале года также скончался бывший президент Германии Хорст Келер, который руководил страной с 2004 по 2010 год.

Ранее были названы три опасные привычки, повышающие риск развития рака.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами