«Самый бедный президент мира» умер в возрасте 89 лет

На 90-м году жизни скончался бывший президент Уругвая Хосе Мухика. Об этом сообщил действующий лидер Уругвая Яманду Орси в соцсети X.

«С глубокой болью сообщаем, что умер наш коллега Пепе Мухика. Президент, активист, лидер... Спасибо за все, что ты нам дал, и за твою глубокую любовь к своему народу», — написал он.

У бывшего главы государства был рак пищевода, который дал метастазы на другие органы. В начале 2025 года Мухика отказался от лечения и попрощался с соотечественниками. До 90-летнего юбилея он не дожил всего несколько дней.

Хосе Альберто Мухика Кордано придерживался левых взглядов и занимал пост главы государства с 2010 по 2015 год.

Бывший уругвайский лидер считался одним из самых уважаемых политиков в мире. Мухику называют самым бедным президентом в мире. Он всегда жил в своем сельском доме, даже будучи лидером страны. Более того, большую часть своей зарплаты он отдавал на благотворительность.

В начале года также скончался бывший президент Германии Хорст Келер, который руководил страной с 2004 по 2010 год.

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