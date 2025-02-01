Умер бывший президент Германии

Бывший президент Германии Хорст Келер, который руководил страной с 2004 по 2010 год, умер 1 февраля на 82-м году жизни. Об этом сообщается на сайте президента ФРГ.

По его данным, Келер ушел из жизни рано утром в Берлине «после непродолжительной, но тяжелой болезни» в кругу семьи.

Келер родился 22 февраля 1943 года в семье этнических немцев в оккупированной нацистами Польше. Получив образование в Тюбингенском университете, он устроился в Министерство экономики ФРГ, где работал с 1976 до 1981 года. В 1990-х годах Келер сыграл значительную роль в финансовых реформах и подготовке Германии к введению евро. С 1993 по 1998 год он возглавлял Ассоциацию сберегательных банков Германии, а затем занял пост президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР). В 2000–2004 годы работал директором-распорядителем Международного валютного фонда.

В 2004 году Хорст Келер был избран президентом Германии. В 2009 году он был переизбран на второй срок, но спустя год ушел в отставку после скандала, вызванного его высказываниями о военных миссиях Германии за рубежом.

29 января стало известно, что бывший управляющий делами Совета министров СССР Михаил Шкабардня умер на 95-м году жизни. 30 декабря 1990 года ему присвоили звание Героя Социалистического Труда за большие заслуги в создании и проведении испытаний многоразовой ракетно-космической системы «Энергия – Буран».

Ранее скончался главный конструктор дирижаблей в России.