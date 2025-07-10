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Мерц заявил о готовности купить у США ЗРК Patriot для передачи Украине

Мерц: ФРГ готова приобрести у США ЗРК Patriot для передачи Украине
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Piroschka van de Wouw/Reuters

Германия готова приобрести у США дополнительные зенитные ракетные комплексы Patriot для последующей передачи Украине. Об этом заявил канцлер ФРГ Фридрих Мерц на конференции по восстановлению Украины в Риме, передает РИА Новости.

«Мы координируем действия с американскими партнерами, включая президента Дональда Трампа, чтобы укрепить противовоздушную оборону Украины», — подчеркнул Мерц.

Министры иностранных дел и обороны Германии совместно работают над мобилизацией международной помощи, сказал канцлер.

В четверг госсекретарь США Марко Рубио заявил, что администрация США ведет активные переговоры с союзниками о поставках Украине дополнительных зенитных ракетных комплексов Patriot. По его словам, Штаты призвали страны, ожидающие поставки ЗРК Patriot, отложить их ради Украины.

Он отметил, что Соединенные Штаты не принимали политического решения прекратить поставки оружия Украине, был только обзор запасов, а также приостановка помощи Киеву.

Ранее Рубио и Лавров обсудили новый подход к урегулированию украинского кризиса.

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