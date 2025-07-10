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Рубио объяснил приостановку помощи Украине

Рубио: США не принимали политического решения прекратить поставки Украине
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Kin Cheung/AP

Соединенные Штаты не принимали политического решения прекратить поставки оружия Украине, был только обзор запасов, а также приостановка помощи Киеву. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио по итогам переговоров с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Каула-Лумпуре, передает Reuters.

«Никто не говорил, что мы прекращаем поставки оружия Украине, была временная пауза для пересмотра поставок», — отметил он.

В четверг прошли переговоры главы МИД России Сергея Лаврова с его американским коллегой Рубио в Куала-Лумпуре. По данным РИА Новости, переговоры в Куала-Лумпуре продлились 50 минут.

9 июня заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что Сергей Лавров и Марко Рубио находятся в постоянном контакте. К тому моменту они успели провести очные переговоры в Эр-Рияде, а также созвониться семь раз.

Ранее в Госдуме раскрыли возможную цель встречи Лаврова и Рубио.

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